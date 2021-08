Il Milan celebra il ritorno dei tifosi: "Bentornati a San Siro"

Per celebrare l'imminente ritorno dei tifosi allo stadio, il Milan ha postato un video celebrativo con le voci di alcuni tifosi e addetti ai lavori rossoneri. Domenica 29, infatti, San Siro riaccoglierà per la prima volta dopo tempo i tifosi del Milan che potranno assistere alla gara con il Cagliari.

❤️ Welcome back to San Siro

Rossonero memories, voices and emotions: ready for your return ️



Voci, emozioni, ricordi: il nostro stadio è pronto a riaccogliervi ️#WelcomeBack #SempreMilan pic.twitter.com/TBaydoVSvN