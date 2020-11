Il Milan celebra l'11/11: "Doppia bicicletta di Ibrahimovic per celebrare l'undici novembre"

Sui propri canali social il Milan, simpaticamente, ha deciso di celebrare l'11 novembre con due splendidi gol di Ibrahimovic. Lo svedese che veste il numero 11 è stato richiamato proprio per l'11/11. I due gol scelti, in particolare, sono quelli con la Fiorentina nella sua prima esperienza in rossonero e quello recente all'Udinese.