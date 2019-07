Il Milan Club Montreal e il regalo di Romagnoli: "Grazie di cuore"

Alessio Romagnoli ha regalato la sua maglia autografata al Milan Club Montreal, che, attraverso Twitter, ha voluto ringraziare così il capitano rossonero: "It was Christmas in July in Montreal. Grazie di cuore Alessio #Romagnoli per questo regalo che ci ha riempito di gioia e grazie al nostro caro Milan! C'e solo un capitano...".

