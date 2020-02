Il Milan dopo il derby: "Di nuovo al lavoro per rialzarsi subito in Coppa Italia"

Dopo la deludente sconfitta contro l'Inter, il Milan è già in campo per prepararsi per la gara contro la Juventus in Coppa Italia. Come testimoniato sui social rossoneri, i calciatori del Milan sono già ritornati al lavoro per riscattare la pesante sconfitta.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Working to bounce back, immediately! <br><br>Di nuovo al lavoro, per rialzarsi subito in <a href="https://twitter.com/hashtag/CoppaItalia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CoppaItalia</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/iEqfVSekTa">pic.twitter.com/iEqfVSekTa</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1226867278148448256?ref_src=twsrc%5Etfw">February 10, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>