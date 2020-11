Il Milan e la tragedia della Chapecoense: "Quei guerrieri saranno sempre ricordati"

Il Milan, intervenuto su Twitter tramite il proprio profilo brasiliano, ha ricordato la terribile tragedia della Chapecoense, avvenuta il 29 novembre 2016, esattamente quattro anni or sono. "Quei guerrieri saranno sempre ricordati, oggi il pensiero va alla Chapecoense e alle famiglie e amici di quegliu eroi" ha scritto il club rossonero sul noto social network.

Aquela campanha ficará pra sempre na história. Aqueles guerreiros serão #PraSempreLembrados



Hoje, nossos pensamentos estão com a @ChapecoenseReal e com as famílias e amigos dos heróis daquele 29 de novembro de 2016 https://t.co/JtMCbovLrv