Il Milan Femminile e le immagini dell'allenamento odierno

Il Milan Femminile, oggi impegnato a Vismara, si sta allenando in vista del recupero di mercoledì contro il Pink Bari. Il profilo Twitter del club rossonero ha pubblicato le immagini della seduta odierna della formazione di Maurizio Ganz.

Vismara: back to work ahead of Wednesday's match



Vismara: Pink Bari nel mirino per le rossonere#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/wrbxMVZKix