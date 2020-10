Il Milan ricorda la scomparsa di Kilpin: "Un giorno triste della nostra storia"

Sui profili social rossoneri, il Milan ha condiviso il ricordo della scomparsa del fondatore rossonero: Herbert Kilpin. Esattamente il 22 ottobre 1916, lo storico pioniere del club rossonero scompariva prematuramente. I rossoneri hanno definito questa data come "Un giorno della triste della storia rossonera"

22/10/1916

A sad day in Rossonero history, the day Herbert Kilpin passed away ❤️



Un giorno triste della nostra storia, la scomparsa di Herbert Kilpin ❤️#SempreMilan pic.twitter.com/rCq0tKqJYq