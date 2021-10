Il Milan ricorda Nordahl: oggi avrebbe compiuto 100 anni

Con un post pubblicato sui profili social della società, il Milan ha ricordato Gunnar Nordahl, in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno numero 100. Nato a Hörnefors il 19 ottobre 1921, Nordahl ha giocato nel Milan dal 1949 al 1956, segnando 221 gol in 268 partite. Lo svedese è tuttora il miglior marcatore nella storia dei rossoneri. Con il Diavolo, Nordahl ha vinto: 2 campionati e 2 Coppe Latine, vincendo anche per 5 volte il titolo di capocannoniere della Serie A. È morto d'infarto il 15 settembre 1995 a quasi 74 anni, mentre stava trascorrendo le ferie ad Alghero. Il Milan lo ha ricordato oggi che sono trascorsi esattamente 100 anni dalla sua nascita: “L'attaccante svedese che ha fatto sognare milioni di milanisti: ricordiamo Nordahl in quello che sarebbe stato il suo centesimo compleanno”.

The Swedish striker who made millions of Milanisti dream - We remember Gunnar Nordahl on what would have been his 100th birthday



L'attaccante svedese che ha fatto sognare milioni di milanisti: ricordiamo Nordahl in quello che sarebbe stato il suo centesimo compleanno pic.twitter.com/wWGLHDPkg3