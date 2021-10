Il Milan sta con Koulibaly: "Non ci deve essere spazio per il razzismo"

Dopo l’ennesimo episodio di razzismo che ha colpito ieri a Firenze il difensore del Napoli, Koulibaly, il Milan, sul suo profilo Twitter, ha condiviso il post dello stesso giocatore senegalese schierandosi dalla sua parte. La società rossonera scrive: “Non ci deve essere spazio per il razzismo. Continuiamo a combattere uniti, a sostegno dell'uguaglianza sociale e dell'inclusione”.

There's no place for racism in football, in society, anywhere.

Let's keep fighting for equality and inclusion.

Non ci deve essere spazio per il razzismo.

Continuiamo a combattere uniti, a sostegno dell'uguaglianza sociale e dell'inclusione.#WeRespAct https://t.co/sJiV1VWh5E