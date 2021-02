Kakà: "Che bello rivedere Milan e Inter che lottano per lo scudetto, un piacere vedere il derby da cuore rossonero"

Ricardo Kakà, intervenuto su Twitter, ha espresso le sue sensazioni a pochi minuti dall'inizio del derby: "Che bello rivedere le squadre di Milano che lottano per lo scudetto. Come appassionato di calcio è un piacere vedere un derby che vale il primo posto. Come un tifoso di cuore rossonero".<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Che bello rivedere le squadre di Milano lottando per lo scudetto. Come appassionato di calcio è un piacere vedere un derby che vale il primo posto. Come un tifoso di cuore rossonero <a href="https://twitter.com/hashtag/ForzaMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ForzaMilan</a> sempre ❤️ <a href="https://t.co/95OAsnqTh3">pic.twitter.com/95OAsnqTh3</a></p>— Kaka (@KAKA) <a href="https://twitter.com/KAKA/status/1363472928105504768?ref_src=twsrc%5Etfw">February 21, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>