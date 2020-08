Kjaer inaugura un campo per i ragazzi del Lund IF: "Grande giornata, qui sognavo di diventare un professionista"

Simon Kjaer ieri ha inaugurato un campo d'erba artificiale per il Lund IF, club dove è cresciuto il centrale danese. Il difensore rossonero ha incontrato i bambini e ha pubblicato un post su Twitter: "Grande giornata ieri con i ragazzi del club dove giocavo da bambino, sognando di diventare un giorno un calciatore professionista".<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="da" dir="ltr">Dejlig dag med indvielse af ny kunstgræsbane og med børnene i min barndomsklub Lund IF❤️🇩🇰<br>Great day yesterday with the kids in the club, where I used to play as a boy dreaming of one day becoming a professional football player.️<a href="https://t.co/qgEdM2E1Cg">https://t.co/qgEdM2E1Cg</a> <a href="https://t.co/9q3cVORSlY">pic.twitter.com/9q3cVORSlY</a></p>— Simon Kjær (@simonkjaer1989) <a href="https://twitter.com/simonkjaer1989/status/1294969670009856000?ref_src=twsrc%5Etfw">August 16, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>