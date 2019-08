Leao saluta il Lille e i suoi tifosi: "Porterò questo club nel cuore"

Attraverso Instagram, Rafael Leao ha salutato il Lille e i suoi tifosi dopo l'ufficialità del suo passaggio al Milan: "E con grande dispiacere che devo dire arrivederci a questo grande club, che mi ha accolto a braccia aperte in una situazione difficile. Dove mi hanno dato la possibilità di mostrare il mio calcio. Porterò questo club nel cuore, così come tutti i tifosi e le persone che ci lavorano, che mi hanno sostenuto fin dal mio debutto. Spero che possiate sorprendere tutti in Champions League così come abbiamo fatto in campionato lo scorso anno. Grazie, anche se non è mai abbastanza".