Maldini posa con la maglia away: "Sempre una grande emozione, scorrono tutte le immagini delle finali"

Paolo Maldini, intervenuto su Instagram, ha pubblicato una foto che lo ritrae con indosso la nuova maglia away del Milan. Il dirigente rossonero ha espresso le sue sensazioni e i suoi ricordi che lo legano alla casacca bianca: "Grazie Milan, indossare la maglia away è sempre una grande emozione.

Se chiudo gli occhi nella mia mente scorrono tutte le immagini delle finali giocate in tutto il mondo, finali che hanno reso il nostro Club unico".