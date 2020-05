Massaro e il messaggio a Koeman: "Ciao campione, sono contento di sapere che stai meglio"

Con un video postato sul suo profilo Instagram, l'ex rossonero Daniele Massaro ha voluto augurare a Ronaldo Koeman, tecnico dell'Olanda ed ex calciatore, di rimettersi presto in forma dopo i problemi al cuore che l'hanno costretto ad essere ricoverato in ospedale: "Ciao Ronald, ciao campione. Sono lieto di sapere che stai meglio. Non fare scherzi, devi ancora firmarmi la tua maglietta. Ci vediamo presto, ciao campione".