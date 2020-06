Menez: “Un onore tornare in Italia, un Paese che mi ha sempre dato tanto”

L'ex attaccante di Milan e Roma, Jeremy Menez, è diventato un nuovo giocatore della Reggina. Per ringraziare la società, il francese ha voluto pubblicare un post sui propri profili social con la seguente didascalia: "È un grande onore per me tornare in Italia, Paese che mi ha sempre dato tanto. Sono orgoglioso di rappresentare una società storica come la Reggina, una bellissima città come Reggio e un'intera regione come la Calabria. Forza Reggina!"