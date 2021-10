Milan, 29 anni fa il primo gol di Paolo Maldini in Champions League

Il 21 ottobre 1992, ossia 29 anni fa, Paolo Maldini, attuale direttore tecnico del club di via Aldo Rossi, segnò in casa dello Slovan Bratislava la sua prima rete con la maglia del Milan in Champions League. Il match era valido per l'andata degli ottavi di finale della manifestazione, e si concluse 0-1 per il Diavolo proprio grazie ad un gol dell'ex difensore milanista. La società lo ha ricordato poco fa sui suoi canali social con un post.

