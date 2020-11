Milan Club Montreal organizza un nuovo torneo di FIFA 21 per tifosi rossoneri: i dettagli

Dopo una prima edizione organizzata in primavera, la redazione di MilanNews.it è lieta di poter fornire i dettagli del nuovo torneo di FIFA 21 organizzato a scopo benefico dal Milan Club Montreal. Di seguito il comunicato con i dettagli:

"Dopo il grande successo del primo "Milan Clubs International EA Sports FIFA Tournament" tenutosi ad aprile 2020, il Milan Club Montreal è lieto di annunciare la seconda edizione di questa competizione: l'inizio è previsto per l'inizio del 2021, il gioco scelto è FIFA 21 e la piattaforma di riferimento è PlayStation 4.

La prima edizione è stata organizzata per unire i tifosi rossoneri di tutto il mondo durante la pandemia, e anche per aiutare a riempire il vuoto lasciato dalla totale assenza di partite del Milan in TV. I partecipanti sono stati 32, (26 Milan Club e 6 media) in un torneo ad eliminazione diretta.

Questa volta l'obiettivo è ancora più ambizioso. Puntiamo ad un minimo di 64 partecipanti, mentre l'obiettivo è quello di arrivare a 128. E cosa ancora più importante, vorremmo utilizzare questo torneo per una raccolta fondi destinata ad aiutare "Fondazione Milan". Ci saranno premi per i primi 3 classificati e anche per altri partecipanti al termine di un'estrazione. Nelle prossime settimane sveleremo ulteriori dettagli su premi, quota d'iscrizione e l'obiettivo della raccolta fondi.

Per ora ci limitiamo a chiedere a tutti i media a tema Milan e ai Milan Club fuori dall'Italia di manifestare il proprio interesse per la partecipazione compilando un semplice form tramite QUESTO link. Ci aiuterà a pianificare al meglio il tutto e a rendere l'evento un enorme successo.

Per qualsiasi domanda o se desideri donare un premio puoi mandare un'email a:

info@milanclubmontreal.com

fondazione@acmilan.com

Marcello Furgiuele

President Milan Club Montreal".