Milan, è di Rafa Leao il miglior gol del mese di gennaio

È di Rafael Leao il miglior gol del mese di gennaio del Milan. I tifosi rossoneri hanno premiato il bellissimo pallonetto del portoghese contro lo Spezia a San Siro: dopo un lancio lungo di Krunic Rafa ha controllato in corsa e ha beffato il portiere con un tocco morbido e preciso.



Congratulations, @RafaeLeao7, your lovely lob has been voted the best goal from January!



Il vostro gol rossonero preferito di gennaio è stato lo splendido pallonetto di Rafa! #SempreMilan pic.twitter.com/uQv3KqP4rl