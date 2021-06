Milan, ecco come è andata la prima edizione della Padel Cup rossonera

Intervenuto con un post su Twitter, il Milan ha promosso l'iniziativa della prima edizione dell'Ac Milan Padel Cup. Questo evento, che si è tenuto pochi giorni fa a Cervia, ha visto la presenza di numerose glorie rossonere e di tanti ospiti d'eccezione. Questo il Tweet.

#ACMilan Padel Cup 2021

A special Rossoneri tournament sponsored by @BioscalinITA in Cervia, let's find out how it went ️



Un torneo con tanti ex rossoneri a sfidarsi a colpi di racchetta: ecco come è andata ️ #SempreMilan pic.twitter.com/oBtb7iHnV4