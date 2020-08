Milan femminile, gli highlights della roboante vittoria con il San Marino

Sui propri profili social il Milan ha pubblicato la recente vittoria della squadra femminile sul San Marino. Nella roboante vittoria delle rossonere a segno l'Agard e Dowie e Grimshaw entrambe per due volte.

#SanMarinoMilan



Miss out on the Rossonere’s second match? We’ve got you covered



Vi siete persi la partita di ieri? Potete rimediare guardando gli highlights #SempreMilan #FollowTheRossonere pic.twitter.com/LS1Au4V0Ah