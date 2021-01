Milan femminile, gli highlights della vittoria contro il Florentia San Gimignano

Sul proprio profilo Twitter i canali social del Milan hanno pubblicato gli highlights della gara tra Milan femminile e Florentia San Gimignano. Decisiva per la vittoria delle rossonere la doppietta del capitano Valentina Giacinti. Queste le immagini della gara.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/FlorentiaMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FlorentiaMilan</a>: the highlights ▶<br>⏪ A gritty game but Captain Giacinti's brace got the job done! <br><br>⏪ Una sfida difficile decisa dalla doppietta di capitan <a href="https://twitter.com/Giacinti9?ref_src=twsrc%5Etfw">@Giacinti9</a>! <a href="https://twitter.com/hashtag/FollowTheRossonere?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FollowTheRossonere</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/TtQOXfZnjp">pic.twitter.com/TtQOXfZnjp</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1353409735219798016?ref_src=twsrc%5Etfw">January 24, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>