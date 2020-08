Milan, gli auguri del club all'ex terzino rossonero Luca Antonini

Sui propri profili social, il Milan ha celebrato il compleanno dell'ex terzino rossonero Luca Antonini. Il laterale italiano, che compie oggi 38 anni, ha disputato 111 partite in rossonero segnando un gol.

Today is also Antonini's birthday

Wishing you all the best, Luca!



Tanti auguri per il tuo 38° compleanno @OfficialAnto_77! #SempreMilan pic.twitter.com/JdEh8RnnNA