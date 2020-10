Milan, gli highlights dell'ultimo allenamento dei rossoneri: testa al derby

I rossoneri, guidati da mister Pioli, continuano ad allenarsi a Milanello in vista della partita contro l'Inter. Il profilo Twitter del Milan ha pubblicato gli highlights dell'ultima sessione dove si sono rivisti alcuni giocatori della nazionale come Tonali e Colombo. Quest'oggi rientreranno Donnarumma, Brahim, Leao e gli altri nazionali.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The lads are warming up for Saturday's big game <br>Watch the full session on our app<a href="https://t.co/k2zluibzhx">https://t.co/k2zluibzhx</a> <br><br>Milanello: i rossoneri si scaldano per <a href="https://twitter.com/hashtag/InterMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#InterMilan</a> <br>Guarda l'allenamento integrale sulla nostra App<a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/lhhDwoUqOt">pic.twitter.com/lhhDwoUqOt</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1316401262917832705?ref_src=twsrc%5Etfw">October 14, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>