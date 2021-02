Milan, gli indimenticabili successi di Ancelotti: la celebrazione social per l'ex allenatore rossonero

Sui propri canali social il Milan ha, da qualche settimana, cominciato a postare video celebrativi degli ex del passato. In questo senso è recentemente toccato a Carlo Ancelotti che è stato omaggiato dal Milan con un podcast che celebra i suoi successi in rossonero.

Two times an icon, first as a player, then as a coach. Relive @MrAncelotti's Rossoneri tale https://t.co/k2zluita95



Icona rossonera due volte, prima da calciatore e poi da allenatore: sulla nostra App, rivivi la sua storia #SempreMilan@BancoBPMSpa pic.twitter.com/D9YVsc4fdh — AC Milan (@acmilan) February 4, 2021