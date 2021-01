Milan, gli indimenticabili successi di Galliani: la celebrazione social per l'ex ad rossonero

Sui propri canali social il Milan ha, da qualche settimana, cominciato a postare video celebrativi degli ex del passato. In questo senso è recentemente toccato a Adriano Galliani che è stato omaggiato dal Milan con un podcast che celebra i suoi successi in rossonero.

Adriano Galliani



The story of a great Rossonero torchbearer: emotions, triumphs and behind-the-scenes ️



Il racconto di un grande protagonista della storia rossonera: emozioni, trionfi e retroscena ️#SempreMilan

@BancoBPMSpa pic.twitter.com/GZqpw6HpjU — AC Milan (@acmilan) January 14, 2021