Milan, gli scatti dell'allenamento odierno: Ibra torna in gruppo

Come già anticipato da MilanNews.it (LEGGI QUI LA NOTIZIA) Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo in vista della partita di domenica contro la Roma. I canali social del Milan hanno pubblicato diversi scatti della sessione odierna, con un focus particolare sul campione svedese.

#IZBack to training with the rest of the squad as #MilanRoma draws closer



Si avvicina il matchday! Anche @Ibra_official in gruppo a Milanello #SempreMilan pic.twitter.com/CaJV6IJdRZ