Milan, gli scatti social dell'allenamento odierno

Con una serie di scatti postati su Twitter, l'account del Milan ha voluto condividere alcuni momenti dell'allenamento odierno in quel di Milanello. Ibrahimovic ha svolto una parte di allenamento in gruppo, prima di spostarsi poi ad eseguire un lavoro personalizzato. Di seguito la gallery fotografica.

Can you feel the #FridayFire?

The derby is just around the corner

Il Derby si avvicina #InterMilan #SempreMilan pic.twitter.com/r8mGgTpLyS