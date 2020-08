Milan, guarda il video dei dieci gol più belli del decennio 2000-2010

Il Milan ha pubblicato su Twitter un video con la top 10 dei gol più belli del decennio 2000-2010, con le prodezze dei vari Inzaghi, Seedorf, Shevchenko e ovviamente Kaká.

Top 10 Collections: 2000 - 2010



Champions and great masterpieces: the best of the Rossoneri in the new millennium 🤩



Campioni e grandi capolavori: il meglio dei rossoneri nella prima decade del nuovo millennio 🤩 #SempreMilan pic.twitter.com/L6rUhgu7j7