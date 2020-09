Milan, Ibrahimovic incorona Roback: "È il futuro"

Arrivato ufficialmente al Milan a metà agosto dall'Hammarby, Emil Roback è stato già "incoronato" da Ibrahimovic. Il giovane svedese, che giocava nella squadra di cui Zlatan è socio, per Ibra è "il futuro" come si può vedere nella foto condivisa dal numero 11 rossonero nelle Instagram stories. In primavera i due si sono allenati insieme nel centro sportivo dell'Hammarby e già lì il classe 2003 avrà sicuramente messo in mostra le sue qualità che hanno colpito Ibrahimovic.