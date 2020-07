Milan, il ricordo di Giorgio Ghezzi: il portiere della prima coppa europea avrebbe compiuto 90 anni

Sui propri profili social il Milan ha ricordato, nella giornata di oggi, un grande ex rossonero: Giorgio Ghezzi. Il portiere del primo successo nella Coppa delle Coppe, l'attuale Champions League, avrebbe compiuto 90 anni oggi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Today we remember Giorgio Ghezzi, the goalkeeper of our first European Cup success! He would have been 90 🧤 <br> <br>Oggi ricordiamo Giorgio Ghezzi, il nostro primo portiere campione d'Europa, nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni 🧤 <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/XWN1xyzea5">pic.twitter.com/XWN1xyzea5</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1281498395643801600?ref_src=twsrc%5Etfw">July 10, 2020</a></blockquote>