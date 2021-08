Milan, il saluto di Hauge: "Orgoglioso di aver giocato con la maglia rossonera. Ringrazio i tifosi"

Jens-Petter Hauge, neo-giocatore dell'Eintracht Francoforte, ha voluto salutare ed omaggiare il Milan ed i suoi tifosi attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Ciao tifosi rossoneri! Vorrei ringraziare tutte le persone che ho avuto modo di conoscere durante il mio soggiorno a Milano - ha scritto il classe '99. Dal primo giorno mi avete trattato come uno di voi. Sono così orgoglioso di aver giocato con la maglia rossonera. Ho conosciuto tante persone fantastiche e persone che rimarranno miei amici anche se non giocherò più nel Milan. Poi vorrei ringraziare i tifosi, siete stati importanti per me. Mi avete supportato fino in fondo e lo apprezzo davvero. Volevo giocare in un San Siro pieno, ma sarà per un'altra volta. Grazie ancora per tutti i messaggi".