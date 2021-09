Milan, le foto dell'allenamento odierno: Ibra e compagni al lavoro per la sfida contro la Lazio

Sessione pomeridiana per i rossoneri quest'oggi a Milanello, la squadra sta proseguendo con il lavoro preparato da mister Pioli in vista del match domenicale contro la Lazio. L'account Twitter del club rossonero ha pubblicato i migliori scatti dell'allenamento di Ibrahimovic e compagni, con lo svedese che anche oggi ha svolto tutto il lavoro in gruppo.