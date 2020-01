Milan, le foto dell'allenamento odierno: subito al lavoro in vista del Torino

Nella giornata odierna il Milan è tornato al lavoro a Milanello per preparare fin da subito la sfida di martedì in Coppa Italia contro il Torino. L'account Twitter del club rossonero ha postato gli scatti della sessione d'allenamento di questa mattina.

Back to training ahead of our Coppa Italia quarter-final match



Milanello: subito al lavoro in vista dei Quarti di #CoppaItalia #SempreMilan pic.twitter.com/cG50G6XK23