Milan, le immagini della rifinitura prima della partenza per Lille

Intervenuto sui propri canali social il Milan ha pubblicato le immagini dell'allenamento odierno in vista della gara con il Lille. La squadra ha sostenuto la rifinitura agli ordini di Daniele Bonera per poi imbarcarsi nel pomeriggio per Lille dove, domani sera, sfiderà i padroni di casa.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">It's the eve of <a href="https://twitter.com/hashtag/LOSCMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LOSCMilan</a> at Milanello: final touches before flying to Lille <br>Ultimi preparativi per la gara di <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UEL</a>, tra poche ore la partenza <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/HM3WTpd4iu">pic.twitter.com/HM3WTpd4iu</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1331575689372430336?ref_src=twsrc%5Etfw">November 25, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>