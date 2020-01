Milan, Leao ringrazia Ibra: "Ciò che conta davvero è chi vuole aiutarti a vincere"

Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan anche per aiutare i tanti giovani presenti nella rosa milanista e tra questi c'è sicuramente anche Rafael Leao. Attraverso Twitter, il giovane portoghese ha voluto ringraziare lo svedese che lo ha rincuorato dopo un errore: "Ciò che conta davvero è chi vuole aiutarti a vincere".

“what really matters are those who want to help you win” pic.twitter.com/aRSpxUvdn1