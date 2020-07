Milan-Parma, gli highlights della gara dell'11/04/99: decide Ganz

In avvicinamento alla sfida tra Milan e Parma, in programma domani sera, i canali social rossoneri hanno pubblicato gli highlights della gara tra Milan e Parma datata 11/04/1999. In quella partita per il Milan andarono a segno Maldini e Ganz mentre per i gialloblù Balbo.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">El segna semper lu. Guess who_____❓ 🤩 <br> <br>Sponsored by <a href="https://twitter.com/skrill?ref_src=twsrc%5Etfw">@skrill</a>. Make your money move <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MilanParma?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MilanParma</a> <a href="https://t.co/NimBvTtcA5">pic.twitter.com/NimBvTtcA5</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1282963990545608704?ref_src=twsrc%5Etfw">July 14, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>