Milan-Roma, gli highlights della gara del 2012: Ibrahimovic decisivo

In avvicinamento alla gara tra Milan e Roma, in programma questa sera, i canali social rossoneri hanno pubblicato gli highlights di una sfida tra Milan e Roma del passato. La gara mostrata è quella terminata 2-1 per i rossoneri con doppietta di Ibrahimovic datata 24 marzo 2012.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">When things get tough, who you gonna call? <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a><br><br>Sponsored by <a href="https://twitter.com/skrill?ref_src=twsrc%5Etfw">@skrill</a>. Make your money move <a href="https://t.co/tlmfP73Ond">pic.twitter.com/tlmfP73Ond</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1319987007565844483?ref_src=twsrc%5Etfw">October 24, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>