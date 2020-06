Milan-Roma, gli highlights della sfida del 2000/01: 3-2 Shevchenko decisivo

In avvicinamento alla gara di domenica tra Milan e Roma, il canale Twitter dei rossoneri ha pubblicato gli highlights della sfida tra il diavolo e i giallorossi risalente alla stagione 2000/01. I marcatori, in quella occasione, furono Shevchenko e Leonardo per i rossoneri mentre per la Roma segnò una doppietta Totti.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> <a href="https://twitter.com/hashtag/MilanRoma?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MilanRoma</a> 3-2 <br>Can you name the scorers from that match ❓<br>Here's a clue: 🦁<br><br>3⃣ gol in 45 minuti. Vi ricordate i marcatori ❓<a href="https://twitter.com/BioscalinITA?ref_src=twsrc%5Etfw">@BioscalinITA</a><a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/i79BS5fi8F">pic.twitter.com/i79BS5fi8F</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1275808699047690240?ref_src=twsrc%5Etfw">June 24, 2020</a></blockquote>