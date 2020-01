Milan, stasera San Siro onorerà Kobe Bryant

L'account Twitter del Milan ha annunciato che stasera Kobe Bryant, leggenda dell'NBA recentemente scomparsa, verrà degnamente ricordata a San Siro, postando una foto di una maglia rossonera con il suo nome dietro e il numero 24 adagiata sul prato del Meazza.

Legends never die: #SempreKobe ❤

Tonight San Siro will be honouring Kobe Bryant pic.twitter.com/eUCqukZ1RM