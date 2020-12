Milan, tanti auguri a Lorenzo Buffon!

Sul proprio profilo Twitter il Milan ha prontamenete celebrato il compleanno di un grande ex rossonero: Lorenzo Buffon. Il portierone rossonero, oggi 91enne, ha vestito la maglia del Milan per ben 300 volte e ha vinto tantissimo: 4 scudetti e 2 coppe latine. La redazione di Milannews.it si unisce agli auguri al grande ex rossonero.

Lorenzo Buffon, our keeper from the ‘50s, turns 91 today!



Lorenzo Buffon, portiere del grande Milan degli anni '50, compie 91 anni! #SempreMilan pic.twitter.com/Lihyg548TH — AC Milan (@acmilan) December 19, 2020