Milan, tanti auguri a Valentina Giacinti!

Sui propri profili social il Milan ha celebrato il compleanno di uno dei volti più importanti della squadra femminile: la capitana Valentina Giacinti. La numero 9 rossonera, tra le attaccanti più forti d'Italia, da tre anni veste la maglia del Milan con cui ha segnato, sin qui, 38 gol in 46 partite totali. Iconica giocatrice e autentica trascinatrice della squadra di Ganz, quest'oggi Giacinti compie 27 anni. La redazione di Milannews.it si unisce agli auguri.

©️ 𝒱𝒶𝓁ℯ𝓃𝓉𝒾𝓃𝒶 𝒢𝒾𝒶𝒸𝒾𝓃𝓉𝒾 #HBD to the Captain of the Rossonere! May this be the first of many celebrations this year



Buon compleanno @Giacinti9! Possa questa essere la prima di tante celebrazioni #FollowTheRossonere ❤️ #SempreMilan pic.twitter.com/vBkRbnOcNf