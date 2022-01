Milan: Theo, Kjaer e Maignan nominati per il TOTY di FIFA 22

Alle 17:00 di oggi, lunedì 10 gennaio, l'Electronic Arts ha aperto al pubblico le votazioni (clicca qui) per scegliere il loro personale TOTY (Team of The Year) su FUT 22. Tra le 80 nomination ci sono anche tre giocatori rossoneri: Theo Hernandez, Simon Kjaer e Mike Maignan. La Squadra dell'anno verrà annunciata successivamente, in data ancora da definire: gli undici più votati dalla community riceveranno una carta speciale TOTY su Ultimate Team.