Milan, tutti i gol della cavalcata europea del 1988/89

Intervenuto con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha celebrato una grande cavalcata europea nella storia dei rossoneri. Tramite un video compilation, il canale ufficiale del club ha postato tutti i gol dell'indimenticabile coppa campioni del 1988/89.

Starting in Sofia, ending in Barcelona: all the goals from our unforgettable 1988/89 European Cup campaign



Da Sofia a Barcellona: tutti i gol della nostra indimenticabile Coppa dei Campioni 1988/89 #SempreMilan pic.twitter.com/RfQiKEgfyv