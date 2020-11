Milan, tutti i gol di Kessie in Serie A con la maglia rossonera

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato tutti i gol di Kessie in Serie A con la maglia rossonera. L'ivoriano, in rossonero dal 2017, ha messo a segno 18 gol in 113 partite in campionato.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Let’s relive our joint-top scorer's Serie A goals from 2017 to date: Franck Kessie <br><br>Dall'estate 2017 fino ad oggi: riviviamo tutti i gol segnati in <a href="https://twitter.com/hashtag/SerieATIM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SerieATIM</a> da Franck Kessie <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/pQlkojX5pH">pic.twitter.com/pQlkojX5pH</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1328299275445444608?ref_src=twsrc%5Etfw">November 16, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>