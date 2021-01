Musacchio: "Felice di essere tornato a giocare a San Siro, grazie per i messaggi di affetto"

Mateo Musacchio, tornato in campo dopo quasi un anno, è intervenuto su Twitter e ha mostrato la soddisfazione, ringraziando anche i tifosi per i messaggi ricevuti: "Grande partita e grande spirito di squadra! Felice di essere tornato a giocare a San Siro! Grazie per tutti i messaggi di affetto ricevuti!".

Grande partita e grande spirito di squadra! Felice di essere tornato a giocare a #SanSiro! Grazie per tutti i messaggi di affetto ricevuti! ️ #SempreMilan #CoppaItalia @acmilan pic.twitter.com/Yep3Fz1kPF — Mateo Musacchio (@MateoMusacchio5) January 12, 2021