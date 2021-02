Oggi Donnarumma compie 22 anni: tanti auguri Gigio!

Tanti auguri a Gigio Donnarumma! Il Super portiere rossonero compie oggi 22 anni. Questi gli auguri del club rossonero tramite un messaggio sui canali social:

You were just a kid when you first got here, you made your debut at 16 and today you turn 22... time flies: #HBD Gigio 🥳



Sei arrivato che eri un bambino, a 16 anni l'esordio e oggi siamo già a 22... Come passa il tempo: tanti auguri @gigiodonna1 🥳#SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/IbIniCugxV