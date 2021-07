Olzer e il rapporto con Filippo Galli: "Grazie per le figura di riferimento che sei stato per me"

L'ex Responsabile del Settore Giovanile del Milan Filippo Galli ha salutato Giacomo Olzer, ex Primavera rossonero ceduto al Brescia. Il classe 2001 sarà un avversario di Galli, che da questa stagione lavorerà nel Parma: "Ciao Giacomo, sarai nostro avversario sul campo ma ti auguro ogni bene. In bocca al lupo!". È arrivato subito il ringraziamento di Olzer nei commenti: "Grazie mille Filippo, grazie mille per gli anni passati insieme e per la figura di riferimento che sei stata per me, ci vediamo presto, questa volta da avversari!".