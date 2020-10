On this day - 23/10/1999 Inter-Milan 1-2: Shevchenko e Weah regalano il derby ai rossoneri

Esattamente 21 anni fa, il Milan di Zaccheroni otteneva un'importantissima vittoria sul prato di San Siro. Nella gara conl'Inter, i rossoneri ribaltarono e vinsero il derby grazie ai gol nel primo tempo di Shevchenko e Weah che risposero al vantaggio di Ronaldo. I canali social rossoneri hanno pubblicato gli highlights di questo grande match deciso dal gol allo scadere del 'Re Leone'.

#OnThisDay in 1999 ️ 
Sheva and Weah overturned Ronaldo's goal for a sweet derby win ❤️
 
21 anni fa, Sheva e Weah ribaltarono il gol di Ronaldo per un'indimenticabile vittoria nel Derby 
Sponsored by @skrill. Make your money move #SempreMilan