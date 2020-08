Opta - Milan, che numeri dopo l'arrivo di Ibrahimovic: con lo svedese si ha una media di 2.1 punti a partita

Che Ibrahimovic abbia avuto un grande impatto nel mondo Milan è fatto indubbio, sia sul campo che fuori dal campo. Le prestazioni e i numeri dello svedese, in questo senso, lo confermano: Ibrahimovic, infatti, dal suo arrivo ha innalzato la media punti a partita del Milan portandolo da 1.4 senza di lui a 2.1 con il 21 rossonero in campo. I rossoneri, inoltre, hanno alzato anche la media gol portandola da 1.2 gol a partita a 2.2 grazie allo svedese. la percentuale di vittorie, infine, si è innalzata al 61%.

