OTD - 23/06/1985: Andrea Icardi regala al Milan la finale di Coppa Italia

Con un tweet sul proprio account ufficiale, il Milan ha ricordato un successo avvenuto il 23 giugno 1985. In un derby di Coppa Italia contro l'Inter, il rossonero Andrea Icardi segnò il gol decisivo che permise ai rossoneri di avanzare al turno successivo ovvero la finale. Queste le immagini della gara.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/OnThisDay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OnThisDay</a> Icardi scored with a splendid strike to beat Inter in the Coppa Italia semi-final derby <br><br>Era il 1985 quando Andrea Icardi segnò un gol nel Derby decisivo per la conquista della Finale di Coppa Italia <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a><a href="https://twitter.com/skrill?ref_src=twsrc%5Etfw">@skrill</a> <a href="https://t.co/Mv6BA2siwA">pic.twitter.com/Mv6BA2siwA</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1407654667937456129?ref_src=twsrc%5Etfw">June 23, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>